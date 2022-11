Rapina sventata alle Poste e spari a Montoro: feriti un bandito e un innocente Terrore alla frazione Piano, dove un commando di rapinatori aveva preso di mira l'ufficio postale

Terrore stamane poco dopo le 8 alla frazione Piano di Montoro. Un commando di banditi armati è entrato in azione per rapinare il locale uffico postale, situato in via Fiumitello. La banda - composta dal almeno quattro malviventi - è stata intercettata da polizia e carabinieri. Ne è nato un conflitto a fuoco. Secondo una prima ricostruzione nella sparatoria sono rimasti feriti uno dei banditi e un innocente. Quest'ultimo si trovava nella cucina della sua abitazione ed è stato raggiunto alla spalla da un proiettile vagante. Sono in corso ulteriori accertamenti sul posto.

(in aggiornamento)