Contagi Covid-19 oggi in Irpinia: 151 positivi ma l'incidenza supera il 20% Il dato preoccupa perché relativo a meno tamponi processati, 750. Ad Avellino 26 casi in poche ore

Sono 151 le persone contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore in provincia di Avellino. Dato preoccupante in relazione ai pochi tamponi effettuati, 750. L'indice di positività, infatti, supera il 20 per cento, molto più alto rispetto alla media nazionale.

Ecco la mappa dei contagi comune per comune come comunicato dal bollettino giornaliero dell'Asl di Avellino:

Altavilla I. 1

Ariano Irpino 5

Atripalda 5

Avella 4

Avellino 26

Bagnoli I. 2

Bonito 2

Calabritto 1

Calitri 6

Candida 3

Capriglia I. 2

Castel Baronia 2

Cervinara 2

Chianche 1

Flumeri 1

Forino 2

Frigento 1

Gesualdo 1

Greci 1

Grottaminarda 3

Guardia Lombardi 1

Lauro 2

Manocalzati 3

Melito I. 1

Mercogliano 11

Mirabella Eclano 1

Montefalcione 2

Monteforte Irpino 4

Montefredane 4

Montella 3

Montemarano 1

Montemiletto 1

Montoro 2

Moschiano 2

Mugnano del C. 1

Pago del Vallo di L. 1

Parolise 1

Pietrastornina 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 1

Rocca San Felice 3

Roccabascerana 1

Rotondi 2

San Martino V.C. 2

San Michele di S. 2

San Potito Ultra 2

Santa Lucia di S. 1

Sant'Angelo dei L. 2

Serino 5

Solofra 2

Sorbo Serpico 2

Sperone 3

Sturno 1

Summonte 2

Taurano 1

Trevico 1

Vallata 3

Villanova del B. 1