Avellino, falsa testimonianza: assolto dai giudici ermellini Aveva reso dichiarazioni discordanti ai fatti, smentito dai carabinieri era finito a processo

Montemarano – Accusato di falsa testimonianza, assolto dalla Corte di Cassazione. L’uomo difeso dall’avvocato Giovanna Perna era accusato di aver fornito al giudice nel corso del processo per atti osceni in luogo pubblico, informazioni differenti dai fatti realmente accaduti. Smentito da carabinieri era finito a processo per falsa testimonianza. Dopo aver rimediato una condanna in primo grado, la conferma in appello, è stato assolto in terzo, in quanto i giudici della Corte di Cassazione hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata dall’avvocato Perna “perché il fatto non sussiste”.