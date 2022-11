Spaccio di sostanze stupefacenti a Cervinara: assolto 43enne Al termine dell'udienza preliminare è stata emessa la sentenza di proscioglimento

Accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, prosciolto da ogni addebito. S.D., classe 1979, residente a Cervinara nel complesso di case popolari di via Casino Bizzarro, è stato prosciolto dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Gip del tribunale di Avellino, Paolo Cassano, all'esito dell'udienza preliminare, ha ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta nella abitazione del quarantatreenne fosse per uso esclusivamente personale e non quindi destinata allo spaccio.

Accolta la linea difensiva dell’avvocato Rolando Iorio, del foro di Avellino, il quale è riuscito a dimostrare che quanto sottoposto a sequestro non era destinato a terze persone. Dunque è stata emessa sentenza di proscioglimento, mentre il pubblico ministero Luigi Iglio, al termine della sua requisitoria, aveva invocato il rinvio a giudizio.

L’operazione dei militari dell’Arma

I fatti risalgono alla notte del 17 Dicembre 2021 allorquando S.D., insieme ad un'altra persona, di Cervinara, venne fermato dai Carabinieri di Montesarchio in flagranza di reato mentre asportava da uno stabilimento di Airola oltre 100 chili di rame. La perquisizione si estendeva anche alle abitazioni dei due uomini.

Nell’abitazione di S.D. in particolare, oltre a vari attrezzi utilizzati per lo scasso e per il taglio del prezioso metallo, i militari rinvennero occultati in una soffitta alla quale si accedeva attraverso una botola nascosta, circa100 grammi di sostanza stupefacente.

Il pluripregiudicato, già condannato in passato per reati analoghi, fu tratto in arresto per il reato di furto aggravato e fu denunciato a piede libero per quello di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.