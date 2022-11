Ariano, fugge dall'ospedale ruba un furgone poi un'auto: inseguito e fermato Rocambolesco inseguimento da parte delle forze dell'ordine in città

Fugge dal pronto soccorso e semina il panico lungo le strade. È successo questa mattina ad Ariano Irpino, dove solo grazie ad un intervento interforze è finita la fuga di un uomo.

Automobilisti e passanti incuriositi dal via vai di auto delle forze dell'ordine a sirene spiegate. Ecco che cosa è accaduto

Allertati dalla centrale operativa dei carabinieri, una unità di intervento della polizia municipale di Ariano Irpino è intervenuta per la ricerca dell'uomo il quale, dopo essere fuggito dal pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, aveva rubato un furgone del servizio mensa, davanti ad una scuola nel piano di zona per allontanarsi.

L'allarme e le ricerche immediate

Dopo attente ricerche, la persona in questione è stata intercettata dall'unità della polizia municipale in località Cardito. Da qui, non essendosi fermato all'alt è iniziato un rocambolesco inseguimento in emergenza.

Sentitosi braccato, l'uomo a questo punto si è introdotto in località Torana, in una zona di campagna priva di sbocchi, impanandosi e dandosi alla macchia a piedi dopo aver oltrepassato un canale.

Ma non è finita qui

A questo punto è interventa la polizia. La squadra volante del commissariato arianese ha intercettato e fermato il fuggitivo in contrada Creta dove l'uomo era sbucato durante la fuga, dopo aver rubato un'altra vettura. L'intervento è stato eseguito in perfetta sinergia tra i tre organi di polizia intervenuti. Alla fine è stato accompagnato negli uffici del commissariato per i relativi provvedimenti da adottare a suo carico.