Stava lavorando: schiacciato da mensola di 2 tonnellate, Pietro aveva 38 anni Benevento. Nel 2020 il dramma ad Ariano, chiesti due rinvii a giudizio

Pietro Nuzzolo aveva 38 anni, e in quel terribile 30 aprile del 2020, quando la sua vita era stata stroncata mentre era al lavoro, l'emozione ad Ariano Irpino, e non solo, era stata fortissima.

Un dramma per il quale la Procura di Benevento, con il sostituto Maria Dolores De Gaudio, ha chiesto il rinvio a giudizio, su cui deciderà in queste ore il gup Vincenzo Landolfi, di due persone – una terza ha già patteggiato-: Giuseppe Cardinale (avvocato Vincenzo Fiume), 54 anni, di Ariano Irpino, titolare dell'impresa della quale la vittima era dipendente, e Gerardo De Soricellis (avvocato Roberto Prozzo), 51 anni, di San Giorgio del Sannio, coordinatore per la sicurezza, ai quali è contestata la violazione delle norme antinfortunistiche.

La tragedia si era consumata nel cantiere Anas aperto per la manutenzione del viadotto Manna, dove – secondo la ricostruzione degli inquirenti- il malcapitato era stato schiacciato da una mensola in ferro, del peso di oltre 2 tonnellate, che era caduta, per il cedimento delle catene di imbragatura, durante le operazioni di scarico da un tir. Pietro non aveva avuto scampo, era morto sul colpo, inutile ogni soccorso.