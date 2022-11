Auto senza conducente piomba vicino scuola: ecco cosa è successo ad Ariano/VIDEO L'incidente che poteva avere conseguenze gravi è avvenuto nei pressi della rotatoria di Cardito

Auto senza freno a mano tirato e con il cambio in folle si avvia lungo la statale 90 delle puglie terminando la sua corsa contro una vettura in transito, nei pressi della rotatoria di piano di zona, poco distante il cancello d'ingresso della scuola media Mancini.

E' successo questa mattina e fortuna ha voluto che al momento dell'incidente tutti i bambini erano regolarmente in classe a svolgere le lezioni e non vi erano neppure pendolari ad attendere l'autobus nella piazzola di sosta.

L'auto in questione, una Y10 era stata lasciata in sosta da una donna, perché sembrerebbe già in avaria stando alla testimonianza del personale che lavora all'interno dell'istituto scolastico. Poi la corsa improvvisa in direzione Napoli.

Il raccolto del conducente della vettura tamponata, un noto professionista di Montecalvo Irpino alla guida di una golf:

"Ho avvertito un botto laterale, mentre stavo percorrendo normalmente la statale con altre auto in transito davanti e dietro di me. Lascio il volante e scendo per rendermi conto di cosa sia accaduto e resto meravigliato nel vedere quell'auto incastrata alla mia, senza nessun autista alla guida. Fortunatamente non è successo nulla di grave ma poteva finire davvero peggio."

Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale. In poco tempo gli agenti hanno subito accertato la dinamica, fin troppo chiara e liberata da ogni ostacolo la statale in quel punto già di per sè particolarmente trafficato ogni giorno.