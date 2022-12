Il covid uccide ancora, muore 76enne in ospedale ad Ariano Il decesso al Frangipane

Covid, un’altra vittima in Irpinia. Sono otto imorti in poco più di una settimana in provincia di Avellino. Ieri la comunicazione del Moscati con i decessi nelle aree covid dell'ultima settimana. Ma nella notte è deceduto, presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano, anche un paziente di 76 anni, residente in provincia di Avellino. Si allunga, dunque, la striscia dei morti.

Dall’azienda sanitaria locale, è arrivato anche un aggiornamento sui ricoverati presso la struttura ospedaliera del Tricolle: sono tre i posti letto occupati in degenza ordinaria ed uno in sub intensiva.