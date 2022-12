Concorsone al comune di Avellino: caos e ordine pubblico a rischio ad Ariano Una prova concorsuale che si è trasformata in una vera e propria bolgia

Corsa al posto fisso per le assunzioni al comune di Avellino ed è caos ad Ariano Irpino. In migliaia ammassati come sardine davanti al centro fieristico della comunità montana ufita di contrada Casone. Una prova concorsuale che si è trasformata in una vera e propria bolgia. Auto parcheggiate lungo la strada provinciale fino ad ostacolare il transito di mezzi agricoli e camion.

All'oscuro di tutto, sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, il comune di Ariano Irpino a partire dal comando di polizia municipale dove a quanto pare non è pervenuta alcuna comunicazione, come pure alle altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza.

In mattinata è giunta una volante dal commissariato arianese dopo essere stata allertata da un privato cittadino. Gli agenti con il loro intervento hanno evitato il peggio, allertando i vari organi preposti. Poco dopo sono giunti i vigili del fuoco dal distaccamento di Grottaminarda e una pattuglia della polizia municipale dal comando di piazza Mazzini per tentare in qualche modo di limitare i disagi. Ma alla fine, tutti hanno potuto fare ben poco di fronte ad una situazione così assurda e ormai compromessa.

L'indignazione dei partecipanti al concorsi

"Mai vista una cosa simile, ci siamo trovati immersi in aperta campagna, senza le indicazioni necessarie, in un'area priva di tutto. Nessuna ambulanza presente in caso di emergenza. Qualcosa di impressionante e assurdo. Misure di prevenzione anti covid neanche a parlarle. Sicurezza zero sotto ogni profilo, per non parlare dei ritardi. Una disorganizzazione totale. Nessuno ha saputo darci una sola indicazione."

Si tratta in pratica delle prove concorsuali per oltre 3000 aspiranti su 35 posti di lavoro messi a bando dal Comune di Avellino. Il concorso riguarda funzionari, impiegati ed operai, tutti con contratto a tempo pieno e indeterminato.