Pioggia torrenziale ad Ariano: ecco cosa è successo in contrada Casone I maggiori disagi al confine con Flumeri e Villanova del Battista

Terreni agricoli lavorati fino al ciglio della strada, canali ostruiti e mancata regimentazione delle acque, sono queste le cause, la prima in modo particolare degli allagamenti che stanno interessando in queste ore moltre arterie rurali ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi.

Un fiume di acqua fango e detriti. E' ciò che hanno dovuto fronteggiare alcuni automobilisti in località Casone lungo la strada provinciele 11 che si collega con la 236 fino ad arrivare al centro fieristico dove ha sede la protezione civile flumerese. Una situazione già nota lungo questo tratto viario e che oggi è esplosa con estrema irruenza.

Disagi anche nell'area industriale di Flumeri tra lo stabilimento Iia e il pastificio Baronia. E siamo solo all'inizio di questo inverno. I peggio forse deve ancora arrivare.