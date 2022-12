Aiello del Sabato, incatenata al letto: arrestato il fratello Ordinanza del giudice su richiesta della procura di Avellino

Arrestato e trasferito in carcere il fratello della ragazza di 21 anni segregata in casa per tre anni dai genitori e liberata dai carabinieri il 23 aprile scorso ad Aiello del Sabato. Gli ulteriori sviluppi delle indagini coordinate dalla Procura di Avellino avrebbero fatto emergere accertati profili di colpevolezza nei confronti del giovane, 21 anni, per aver concorso alle angherie cui veniva sottoposta la sorella dai genitori. Il gip del tribunale irpino ha accolto la richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma e ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane.

Dall'epoca dei fatti si trova in carcere la madre, 47 anni, accusata di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e sequestro di persona, Gli inquirenti hanno chiesto la sua incriminazione anche per istigazione al suicidio e torture. In seguito alla denuncia di una sorella minore della vittima, i carabinieri fecero irruzione nell'abitazione a due piani di Aiello del Sabato dove viveva la famiglia trovando la ragazza in catene legata alla ringhiera della scalinata interna. I militari accertarono anche che da almeno tre anni la 21enne era costretta a restare in una stanza al buio, con un secchio per i bisogni, e mangiando una sola volta al giorno, per di più con avanzi di cibo.

La notte veniva legata al letto con le catene. Il padre, indagato a piede libero, deve rispondere di concorso per le stesse accuse formulate nei confronti della moglie. La vittima delle violenze, insieme alla sorella minore, si trovano tuttora in una località protetta mentre gli altri figli minori della coppia sono stati affidati ad una casa famiglia.