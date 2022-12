Ariano, uomo travolto da un'auto: paura a Cardito Ennesimo investimento lungo la statale 90 delle puglie dove si contano già diversi morti

Travolto da un'auto mentre attraversava la strada. E' successo ancora una volta nel famigerato punto già maledetto della statale 90 delle puglie all'altezza di rione Rodegher.

Strada già tristemente nota dove si contano diverse vittime, tutte causate per lo più dalla scarsissima illuminazione nelle ore serali.

Lampioni che seppur sostituiti nel corso degli anni, si presentano scarsissimi e ad altissimo rischio. In ospedale è finito un 61enne del piano di zona.

L'uomo è stato subito soccorso dagli avventori di un bar e dall'autista dell'auto, il quale viaggiava ad andatura lenta e si è subito fermato per assicurarsi delle condizioni del 61enne. E' stato poi soccorso dai sanitari del 118 ed affidato alle cure dei sanitari del Frangipane, i quali fortunatamente non avrebbero riscontrato conseguenze gravi. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per stabilire l'esatta dinamica.