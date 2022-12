Ariano: tir carico di merce in fiamme davanti ad un supermercato Un boato nella notte ha svegliato gli abitanti. Ecco le immagini

Un tir carico di merce ha preso improvvisamente fuoco mentre stava effettuando una manovra in un piazzale, davanti all'ingresso del supermercato Pam. E' successo in via Fontananuova ad Ariano Irpino.

Una forte esplosione ha svegliato i residenti nel cuore della notte. E' stato immediatamente allertato il 115. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Tre le squadre dei caschi rossi intervenute, da Grottaminarda e successivamente da Ariano Irpino e Avellino, le quali hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo. L'uomo alla guida del mezzo, di origine napoletana, non ha subito conseguenze e non si registrano altri danni.