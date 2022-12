Il cadavere di un pastore maremmano buttato tra i rifiuti ad Ariano: si indaga A fare la macabra scoperta una donna che stamane si è rivolta alla polizia municipale

La carcassa di un pastore maremmano è stata abbandonata accanto ai cassonetti all'interno dell'isola ecologica di località Stratola ad Ariano Irpino, non nuova ad episodi del genere.

Ma questa volta chi ha agito potrebbe essere identificato grazie alle telecamere installate dal comune come già accaduto nei giorni scorsi per il deposito selvaggio di ingombranti in contrada Tesoro e Casone.

Il cadavere dell'animale presente all'interno di un sacco nero era stato segnalato da una donna qualche giorno fa alle guardie nazionali ambientali senza però ottenere alcuna risposta. E che dire degli addetti alla raccolta rifiuti che non hanno avuto neppure l'accortezza di posizionare quel sacco in un angolo meno in vista o all'interno di un cartone. Insensibiltà e menefreghismo più totale da parte di tutti.

Solo stamane dopo che la donna si è rivolta personalmente alla polizia municipale ci si è accorti che nessuna segnalazione ufficiale era stata inoltrata finora a chi di competenza.

Sarà ora il servizio di smaltimento, non prima di lunedì a prelevare la carcassa. Intanto si spera di fare luce anche su questa squallida azione al fine di punire il responsabile.

La polizia municipale ben diretta dal comandante Angelo Bruno ha già annunciato che non concederà sconti. Intanto per segnalazioni del genere è oppurtuno che chiunque si rivolga direttamente al centralino della polizia municipale di piazza Mazzini al numero 0825.875142 evitando gravi ritardi come accaduto in questo caso nelle operazioni di recupero, con problemi anche di natura igienico sanitaria.