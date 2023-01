Furto di un'auto con un borsello pieno di soldi, libero il 47enne Obbligo firma per Francesco Vorraso, 47 anni, di Montecalvo. La decisone del giudice Monaco

E' stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma, in attesa del rito abbreviato in programma il 18 gennaio. Si è chiusa così la direttissima dinanzi al giudice Graziamaria Monaco, aperta dalla convalida dell'arresto – l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere – di Francesco Vorraso, 47 anni, di Montecalvo Irpino, finito ai domiciliari, qualche giorno fa, per furto.

Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, l'uomo è accusato di essersi impadronito a Montecalvo dell'auto di un commerciante, nella quale era custodito un borsello contenente una somma di denaro.

Scattato l'alarme, gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino lo avevano inseguito e bloccato nella cittadina del Tricolle.