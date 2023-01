Poteva finire in tragedia la festa dell'Epifania ad Ariano: ecco cosa è successo Paura nel popoloso rione San Pietro

Poteva finire in tragedia la ricorrenza dell'Epifania oggi ad Ariano Irpino. Un'auto si è improvvisamente avviata senza il conducente alla guida lungo la discesa ripidissima di rione San Pietro.

E' successo tutto in pochi secondi. Un giovane del luogo aveva effettuato una breve sosta in una pizzeria da asporto.

La vettura una lancia y, nonostante avesse il freno a mano tirato ha iniziato lentamente la sua corsa verso la discesa schiantandosi prima sul lato sinistro di un muraglione che costeggia la chiesa per poi spostarsi verso l'ingresso di un'abitazione e un marciapiede in maniera violenta fino a ribaltarsi completamente.

"Poteva essere davvero una strage - ci dice un abitante del luogo - è andata fin troppo bene per tutti.

Considerato anche il giorno di festa, se si fosse avviata verso rione Rodegher, avrebbe potuto centrare tranquillamente in pieno: auto, moto, pedoni. Dobbiamo ritenerci solo fortunati per come sono andate le cose."

L'autista, ha tentato invano di rincorrere la vettura per frenare in qualche modo la corsa, senza pero riuscirci. Non si segnalano fortunatamente feriti e danni ad altre auto, tra cui una letteralmente sfiorata, parcheggiata davanti al cancello di un'abitazione.