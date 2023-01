Taurano, 20enne in ospedale con una ferita da taglio all'addome: è giallo La polizia indaga sull'episodio. La ragazza è in prognosi riservata all'ospedale di Nola

La polizia di Lauro, con il dirigente Elio Iannuzzi, sta indagando su un episodio che ha visto vittima una giovane di venti anni di Taurano. La segnalazione è partita direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove la ragazza è giunta con una ferita all’addome, che avrebbe interessato anche il fegato.

Gli agenti, dunque, indagano per verificare cosa sia successo. La ragazza, sottoposta in nottata anche a un delicato intervento chirurgico, ha raccontato di essersi ferita in casa, accidentalmente. La 20enne era con la madre quando si è ferita. Gli agenti hanno ascoltato anche la madre e altri familiari per far chiarezza su quanto accaduto.

Come avviene sempre in questi casi le indagini non trascurano alcuna ipotesi, ma non si esclude possa essersi trattato di un incidente.