Avellino, parcheggiatore abusivo salì sul tetto dell’auto: condannato Condanna emessa al termine del rito abbreviato dal gup del tribunale di Avellino

Babu Kazi Susan, 42enne del Bangladesh, è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, difeso dall’avvocato Alberico Galluccio. Condanna emessa dal gup del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi al termine del rito abbreviato. I fatti risalgono all’ottobre 2022, quando l’uomo parcheggiatore abusivo in via Morelli e Silvati, in preda all’ira per non aver ricevuto denaro, salì sul tetto di un’auto. All’interno vi erano due donne – difese dagli avvocati Alfonso Laudonia ed Edinolfo Nittolo. Le donne gli negarono il denaro del parcheggio abusivo e, a causa della reazione dell’uomo, furono costrette a chiedere l’intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale. I militari convinsero il 42enne a scendere dal tetto del veicolo e lo condussero in caserma per i provvedimenti consequenziali. L'uomo è tutt'ora detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino.