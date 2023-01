Avellino, scarcerato Daniele Sciarrillo dal tribunale del riesame Rimane indagato a piede libero per l'omicidio volontario aggravato da futili motivi di Roberto Bembo

Il tribunale del Riesame di Napoli ha scarcerato Daniele Sciarrillo, il 33enne tratto in arresto il giorno di Capodanno per la detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero è ritornato in libertà, anche se rimane iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio aggravato dai futili motivi di Roberto Bembo, insieme al fratello Luca Sciarrillo e Nico Iannuzzi trasferiti dal carcere di Bellizzi Irpino in altri penitenziari.