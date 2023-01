Avellino, tenta di rubare una Fiat 500 nei pressi dell'Inps: scarcerato A lanciare l'allarme una guardia giurata che ha subito chiamato i carabinieri

Scarcerato B.L., 44enne di Atripalda, arrestato ieri pomeriggio mentre tentava di rubare una Fiat 500 nel pieno centro città.

Il fatto è accaduto verso le 14:00 quando una guardia giurata che prestava servizio presso gli uffici Inps di Avellino, siti in via Roma, notava una persona forzare la serratura di una autovettura parcheggiata, modello Fiat 500 e, una volta aperta la portiera, cercare di metterla in moto forzando il blocco di accensione.

La guardia giurata provvedeva immediatamente a contattare i Carabinieri della locale stazione che, coordinati dal luogotenente Moschella, immediatamente giunti arrestavano il malvivente in flagranza di reato.

Il Pubblico Ministero di turno, Dott. Luigi Iglio, avvisato dell'arresto chiedeva di procedere con il rito direttissimo.

Questa mattina dinanzi al tribunale di Avellino, presieduto dalla Dott.ssa Di Bartolomeo, si è tenuta l'udienza di convalida a seguito della quale B.L., pluripregiudicato, difeso dal suo avvocato di fiducia Rolando Iorio, si è visto revocare la misura degli arresti domiciliari, sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Atripalda.

Per il pluripregiudicato, che annovera diverse condanne per i reati di furto e rapina, la prossima udienza è fissata per il prossimo 17 febbraio.