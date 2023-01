Aste Ok, analizzate tutte le esecuzioni immobiliari attenzionate dalla Dda Nel corso della prossima udienza verrà concluso il controesame del maresciallo dei carabinieri

Passate al setaccio tutte le aste giudiziarie svoltesi presso il tribunale di Avellino, esecuzioni immobiliari e finite nel mirino della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Nel corso dell’udienza sul filone d’inchiesta denominato Aste Ok, è stato concluso l’esame del maresciallo dei carabinieri del nucleo investigativo che ha eseguito le indagini. Iniziato anche parte del controesame, ma il processo è stato rinviato al 3 febbraio per possibili nevicate. Dunque il controesame del maresciallo dei carabinieri verrà concluso nel corso della prossima udienza. Intanto, è emerso che i fratelli Galdieri “non avrebbero posto alcun comportamento violento o minaccioso per imporre la loro partecipazione alle aste”.

Il processo approderà al tribunale di Avellino

Intanto, questa mattina il presidente del tribunale di Avellino, in composizione collegiale, Roberto Melone ha anticipato che a breve anche questo processo verrà celebrato nel palazzo di giustizia di Avellino, come già accaduto per il processo sull’organizzazione criminale Clan Partenio 2.0.