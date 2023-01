Casi Covid in Irpinia: Omicron continua a colpire. E si teme l'arrivo di Kraken L'Asl nel bollettino odierno ha confermato che su 448 tamponi sono risultate positive 39 persone

La variante Omicron del Covid continua a colpire in provincia di Avellino. L'Asl nel bollettino odierno ha confermato che su 448 tamponi effettuati sono risultate positive 39 persone. E, intanto, si teme l'arrivo della nuova sottovariante Kraken già arrivata nel nostro Paese. Ecco la mappa del contagio in Irpinia comune per comune:

Aiello del S. 3

Altavilla I. 3

Ariano I. 2

Atripalda 1

Avellino 5

Calitri 1

Capriglia I. 2

Domicella 1

Gesualdo 2

Grottaminarda 1

Lioni 1

Mirabella E. 1

Montefalcione 1

Monteforte I. 2

Montella 1

Montemarano 1

Prata P.U. 1

Sant’Angelo a S. 1

Sant.Angelo dei L. 1

Scampitella 1

Serino 2

Sperone 1

Teora 1

Tufo 1

Villanova del B. 1

Volturara I. 1