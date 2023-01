Maltempo Irpinia, trenta interventi dei vigili per le auto bloccate dalla neve L'appello dei vigili del fuoco alla prudenza a chi si reca con le auto in zone di montagna

I Vigili del Fuoco di Avellino dalla tarda serata di ieri 20 gennaio sono stati impegnati per interventi riguardanti le precipitazioni nevose che hanno interessato soprattutto la Provincia fino ad arrivare alle zone alte della città capoluogo. Gli interventi hanno riguardato soprattutto il recupero di veicoli rimasti bloccati a causa della neve, come nel caso di Roccabascerana sulla SP 134, dove diversi automobilisti sono stati colti di sorpresa. Un'autovettura è stata recuperata perchè finita fuori strada a Manocalzati in via Federici, per fortuna senza conseguenza per gli occupanti. Un'altra auto rimasta bloccata a San Potito Ultra sempre per la neve, è stata rimessa in condizioni di riprendere la marcia.

Anche la SS 88, nel tratto del comune di Capriglia Irpina ha visto diverse autovetture bloccate, mentre la squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS 164 a Montemarano per un camion impantanato, lo stesso è stato recuperato e portato in luogo sicuro. Altre autovetture recuperate ad Ospedaletto D'Alpinolo in contrada Casale. A Serino alla frazione Raiano sono state liberate alcune autovetture bloccate, come pure a Pratola Serra sulla strada Provinciale. Mentre la squadra del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sempre per la stessa tipologia di intervento ad Ariano Irpino in contrada Brecceto e alla frazione Carpignano a Grottaminarda. La squadra di Lioni ha lavorato a Sant'Angelo Dei Lombardi per la caduta di alberi e rami sulla sede stradale SP 45. Rami sono stati rimossi anche ad Altavilla Irpina sulla SP 2, a Montefredane sulla SP 185, a Mercogliano in via Aldo Moro, a Castelvetere Sul Calore sulla Statale 400, a Summonte sulla SS 374, a Frigento sulla SS 303.

Una squadra della sede centrale di via Zigarelli è intervenuta a San Martino Valle Caudina, sulla strada ASI Pianodardine, al Km. 2,400, per la caduta di un muro in cemento che delimita la carreggiata, è questo ha comportato la chiusura della strada. Alle otto di oggi 21 gennaio si sono contati più di trenta interventi, ma in mattinata la situazione è andata migliorando. Facciamo un appello alla prudenza a chi con le proprie auto si reca in località di montagna, interessate da precipitazioni nevose, per non rimanere bloccati.