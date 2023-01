Processo Aste Ok, il ruolo dei Galdieri e quello di Livia Forte Secondo l’accusa c’era un accordo per la spartizione degli introiti. Per la difesa Forte era vittima

“I Galdieri non avevano alcun ruolo nell’affare delle aste e non vi era alcun patto con Livia Forte e Armando Aprile”. A sostenerlo la difesa di Lady Aste, che precisa che i Galdieri si occupavano di altre attività, ma non delle aste che si svolgevano presso il tribunale di Avellino. Circostanze emerse dalla mole enorme di intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate dai militari dell’Arma del nucleo operativo di Avellino. Determinanti, ad avviso della difesa, le dichiarazioni rese dal maresciallo dei carabinieri Petruzzo, in sede di controesame, che ha confermato il contenuto delle intercettazioni. In un’ intercettazione effettuata a casa di Pasquale Galdieri emerge anche la percentuale che Livia Forte e Armando Aprile accettano di destinare ai Galdieri, nello specifico a Nicola, del venti per cento sul profitto. A riferirlo a Pasquale Galdieri è Beniamino Pagano (imputato in questo procedimento). “Armando ha accettato di versare il 20%”. Tesi che i pubblici ministeri della Direzione antimafia di Napoli, Simona Rossi e Henry Jhon Woodcock stanno portando avanti con tenacia e che è stata confermata anche dal maresciallo dei carabinieri ascoltato ieri in aula, nel corso della penultima udienza svoltesi nell'aula bunker del carcere di Poggioreale, Ticino 3. Dall’altro canto l’avvocato dell’imputato Nicola Galdieri, il penalista Gaetano Aufiero ha sempre sostenuto che l’imputata Livia Forte non ha mai subito alcun tipo di estorsione. Il processo è nel pieno del dibattimento e la prossima udienza è stata fissata per il tre febbraio, dopodiché passerà nell'aula del tribunale di Avellino.