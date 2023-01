Furti in casa ad Avellino, ladri scatenati: 3 colpi in 24 ore Rubati gioielli e preziosi tra via Greco, contrada Scrofeta e via Rubilli

Ladri scatenati ad Avellino, domenica di emergenza furti nel capoluogo. Tre i colpi messi a segno in 24 ore e la neve e il freddo sferzante, non ferma i banditi, che hanno messo a segno tre furti in tre abitazioni. Un'emergenza che interessa anche comuni in provincia. Ieri ad Avellino ladri in azione in tre abitazioni. Il primo colpo è stato messo a segno in via Greco dove, approfittando dell’assenza dei proprietari, ignoti hanno forzato gli infissi di un appartamento, introducendosi all’interno. I malviventi hanno scardinato la cassaforte, portando via un bottino di tremila euro, oggetti e monili in oro.

Il primo furto in via Greco

I proprietari si sono accorti del furto al momento del rientro a casa. Sull’episodio indagano gli uomini della Questura di Avellino.

Secondo furto da 20mila euro

Secondo colpo con un bottino da quasi 20mila euro messo a segno, sempre ieri, in un appartamento in via Rubilli

La Polizia di Stato è al lavoro . I malviventi si sono introdotti nel piano superiori dell'abitazione, mentre i proprietari si trovavano a piano terra della casa. I malviventi dopo aver raggiunto le camere da letto al primo piano, hanno rovistato all’interno di armadi e cassetti; trafugando un ingente bottino di quasi 20mila euro.

Terzo colpo a segno

Un terzo colpo, infine, sempre nella giornata di ieri, è stato portato a termine in via Scrofeta, sempre ad Avellino. Anche in questo caso i malviventi - in assenza dei proprietari – passando per una finestra, si sono introdotti in una villetta portando via beni preziosi. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.