La Ztl è in tilt, caos e "furbetti" a via Malta: le auto assediano la chiesa Il comune non interviene e la strada è bloccata dalle auto in divieto di sosta: e i vigili?

Sono esasperati i residenti tra via Malta e Corso Vittorio Emanuele, da quando la fantomatica Ztl è andata fuori uso, sembra per un guasto all'apparecchiatura elettronica che non è stata mai più riparata.

Risultato: il caos totale, con le auto parcheggiate dovunque a ridosso della Chiesa del Rosario, auto che bloccano persino un eventuale passaggio di un'ambulanza. Insomma, una situazione di ordine pubblico che non può sfuggire al sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

La segnalazione che ci arriva è piuttosto circostanziata. Si fanno anche i nomi degli automobilisti “fuorilegge”, che in spregio a ogni più elementare regola civile parcheggiano come gli pare bloccando addirittura completamente il passaggio come è avvenuto oggi.

Contattato tempo fa il responsabile attuale dei vigili urbani, Domenico Sullo, ci riferì che della questione era stata interessata la ditta che ha in gestione le strutture delle Ztl. Da allora il buio totale.

Far rispettare però elementari regole per il parcheggio delle auto rientra nei compiti dei vigili urbani. Appare strano, comunque, il fatto che il dispositivo delle Ztl sia regolarmente in funzione in via Iannaccone e via Zigarella. Naturalmente aspettiamo che il comune ci faccia sapere come intende intervenire per ridare decoro almeno alla chiesa del Rosario barbaramente assalita dagli automobilisti.