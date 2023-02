Villamaina, accusati di detenzione e spaccio: assolti I due furono tratti in arresto nel luglio del 2020

di Paola Iandolo

Accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: assolti con la formula piena “il fatto non sussiste” due giovani, A. Z. e M. Z., di Villamaina, entrambi difesi dall’avvocato Paolino Salierno.

I due al termine della perquisizione personale e veicolare furono sottoposti agli arresti domiciliari nel luglio del 2020 in quanto trovati in possesso di 3,5 grammi di eroina e 11 grammi di marijuana. Successivamente i due furono immediatamente rimessi in libertà, con un decreto di scarcerazione. Ma Procura di Avellino ha disposto il giudizio immediato per i due giovani, alla luce dell’evidenza della prova.

Al termine dell’istruttoria dibattimentale è stata emessa sentenza di assoluzione. Accolta la prospettazione difensiva di consumo personale.