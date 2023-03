Truffe, in auto ad Avellino con documenti falsi: fermati 3 siciliani I controlli della Polizia

Il Personale della Squadra Mobile di Avellino, nel corso di specifiche attività investigative e di controllo del territorio, attivate da alcuni giorni nel territorio di Avellino, per contrastare il fenomeno delle truffe, in particolar modo di quelle consumate con l’uso del web, lo scorso sabato 11 marzo, ha proceduto al controllo di autovettura tipo BMW serie 1, con a bordo tre soggetti, rispettivamente di 57, 52 e 49, tutti provenienti dalla Sicilia e con precedenti di polizia di varia natura, tra cui, soprattutto quelli pertinenti alla truffa, al possesso di documenti falsi ed alla sostituzione di persona. I tre, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di quattro carte di identità false, nonché alcune tessere sanitarie false, numerose schede sim e tessere propedeutiche alla creazione di firme digitali. Gli stessi venivano pertanto tratti in arresto per il reato di cui all’art. 497 bis C.P. (uso di documento d’identità valido per l’espatrio falso).

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino disponeva di procedere con il Giudizio Direttissimo, che, tenutosi nella mattinata odierna, si è concluso con la convalida degli arresti e la successiva liberazione degli indagati. In corso indagini da parte della Squadra Mobile.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari sono persone sottoposte alle indagini e quindi persone innocenti fino a sentenza definitiva.