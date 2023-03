Ariano: fogli di guaina catramata spazzati via dal vento nel cimitero Il distacco è avvenuto su alcune tombe, sollecitata una verifica urgente in tutto il luogo sacro

Fogli di guaina catramata lungo i viali, spazzati via dal vento. E' accaduto all'interno del cimitero di Ariano Irpino. A fare la scoperta sono stati i visitatori. Il distacco è avvenuto sulla copertura delle tombe, nella parte nuova del luogo sacro.

Non è difficile capire che cosa sia potuto accadere. I fogli evidentemente sarebbero stati mal posizionati con il cannelo a fuoco, il vento ha fatto poi la sua parte, iniziando ad infilarsi in qualche intercapedine e li ha spazzati via.

Un distacco che poteva comunque costituire un serio pericolo. Fortunatamente non si segnalano danni a persone. Ma ora sarebbe anche il caso di rimuoverli a terra ed effettuare una verifica urgente ed attenta sulle varie tombe più a rischio.