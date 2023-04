Grave incidente a Grottaminarda, auto si ribalta: a bordo un'intera famiglia Marito, moglie, figlio e nuora sono stati traportati all'ospedale di Ariano Irpino

Grave incidente stradale a Grottaminarda. Un'auto, con a bordo un'intera famiglia (marito, moglie, figlio e nuora), è uscita fuori strada per poi ribaltarsi. L'incidente è avvenuto, in via Carpignao, proprio davanti alla caserma dei vigili del fuoco. Immediato è stato l'intervento dei caschi rossi che hanno liberato gli occupanti dall'abitacolo per consegnarli ai sanitari del pronto intervento giunti sul posto con diverse ambulanze.

I quattro feriti sono stati portati all'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Strada provinciale già tristemente nota per i numerosi incidenti stradali, anche mortali, arteria che dal cimitero porta al Santuario della Madonna di Carpignano.