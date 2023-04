Furti nei cimiteri in Irpinia: non c'è pace neppure a Pasqua Dolore su dolore per tante famiglie a autori dei gesti imuniti

Ancora furti di ceri e fiori nel cimitero di Ariano Irpino, non c'è pace neppure a Pasqua. Ma il dato più preoccupante è che il fenomeno si sta estendendo anche nei comuni limitrofi.

Episodi ci vengono segnalati da San Sossio Baronia e soprattutto Grottaminarda. Qui in modo particolare sono spariti diversi arredi funebri dalle tombe.

L'indignazione di una donna: "Sono particolarmente disgustata e arrabbiata, per l'ennesima volta c'è chi ha rubato diverse cose dalla tomba di mio padre, naturalmente per alcuni può sembrare una banalità, ma non lo è, perché ci sono valori affettivi che superano quelli materiali. Visto che sta succedendo troppo spesso e non solo a me, credo sia arrivato il momento di prendere dei provvedimenti, cosa che sto già facendo e che spero facciano in tanti in modo da mettere fine a questa situazione. I defunti meritano rispetto, anche più dei vivi!"

La speranza è che venga messo al più presto un freno a queste assurde e sconcertanti incursioni che arrecano dolore su dolore a tante famiglie.