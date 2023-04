Baiano: Suv bruciato sul Fusaro, è di un dirigente sportivo L'uomo aveva denunciato il furto della sua auto qualche giorno prima del ritrovamento

E' di un dirigente sportivo l'Alfa Romeo Stelvio trovata bruciata in località Fusaro, a ridosso dei boschi di Baiano. Il proprietario, il presidente della “Carotenuto”, formazione calcistica che milita nel campionato di Eccellenza di calcio, Filomeno De Lucia, aveva denunciato il furto di un modello identico. Ma sono ancora in corso gli accertamenti per verificare se si tratta della sua auto. Il fuoco ha completamente distrutto la macchina, difficile risalire al numero di telaio e alla targa. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Baiano. A rinvenire la carcassa sono stati i carabinieri Forestali della stazione di Monteforte Irpino che erano in perlustrazione nella zona.