Cervinara, 23enne accusato di riciclaggio: assolto La decisione del tribunale collegiale di Avellino, presieduto dal giudice Sonia Matarazzo

di Paola Iandolo

Si è conclusa la vicenda giudiziaria di un giovane di Cervinara, E.C., classe 2000, accusato di riciclaggio. In particolare il giovane venne fermato in data 17 Marzo 2020 dai carabinieri della locale Stazione a bordo di un ciclomotore Piaggio modello Zip, privo di targa, privo di documenti e privo della parte destinata alla stampigliatura del numero di telaio. Il mezzo era praticamente privo di tutti i suoi elementi identificativi, eliminati, secondo l'assunto accusatorio, dal ventitreenne al fine di impedire l'identificazione della provenienza delittuosa.

La decisione del tribunale di Avellino

Dopo numerose udienze celebratesi davanti al tribunale, in composizione collegiale di Avellino, presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, E.C., difeso dall'avvocato Rolando Iorio, è stato mandato assolto per non aver commesso il fatto. Fondamentali le argomentazioni prospettate dal difensore del ventitreenne il quale ha evidenziato che “non vi era alcun elemento agli atti per sostenere l'effettiva provenienza delittuosa del ciclomotore rinvenuto nella disponibilità del suo assistito” il quale, pertanto, è stato mandato assolto con formula piena.