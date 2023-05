Schianto terribile durante le feste pasquali in Irpinia: è morta la pediatra L'ncidente si era verificato nel giorno di sabato santo alla frazione Carpignano di Grottaminarda

Non ce l'ha fatta all'ospedale Gemelli di Roma, Luigia Caprio per tutti "la pediatra di Pineto", rimasta vittima di un terribile incidente stradale, insieme al marito, figli e nuora, tutti noti professionisti della provincia di Teramo in Abbruzzo. La donna, prima ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino dopo essere stata trasportata in elicottero direttamente dal luogo dello schianto era stata poi trasferita nella struttura sanitaria della capitale dove il suo cuore ha cessato di battere.

Il dolore del sindaco di Pineto Robert Verrocchio: "Esprimo a nome mio e dell'amministrazione comunale di Pineto, i più sinceri sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia Moscianese Santori per la perdita della dottoressa Luigia Caprio, pediatra di tanti ragazzi della nostra città, consigliera per tanti genitori, dedita con scienza e coscienza alla professione medica. Una professionista che mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta."

L'auto, una Mercedes Glk, proveniente da Lapio con a bordo l'intera famiglia era uscita fuori strada e dopo aver impattato contro un muretto di cemento, accanto ad una villetta, si era ribaltata su se stessa con gli occupanti letteralmente incastrati all'interno. Un incidente terribile avvenuto in via Carpignano, lungo la strada provinciale 36 proprio davanti alla caserma dei vigili del fuoco.

Immediato fu l'intervento dei carabinieri della stazione di Grottaminarda. Sul posto più ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118 che avevano provveduto a trasportare i feriti negli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, mentre la donna, la più grave sin dal primo momento, in elicottero ad Avellino.

Coinvolta marginalmente anche una fiat punto guidata da un 50enne del luogo che viaggiava in direzione Carpignano.