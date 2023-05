Inseguimento sulla Variante: carabiniere ferito, presi due malviventi Lo scontro con soggetti dell'Est Europa. Un terzo uomo in fuga

Rocambolesco inseguimento avvenuto in tarda serata sulla Variante, all'altezza di Via Cesinali, nel territorio di Atripalda, Stando a quanto si apprende, tre soggetti dell'Est Europa sono fuggiti imboccando Via Appia. Da qui è nato l’inseguimento dei Carabinieri che erano già sulle tracce dei malviventi. I militari hanno impattato frontalmente con la vettura, una Peugeot 106, riuscendo a fermare due dei malviventi, mentre il terzo si è dato alla fuga a piedi. Nello scontro un militare ha riportato delle lievi ferite, è stato soccorso e medicato dagli operatori del 118. Sul posto anche un'auto della Polizia. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per risalire anche all'identità del terzo uomo.