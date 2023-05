Avellino, scendono in strada a festeggiare lo scudetto del Napoli: aggrediti Gruppi di giovani si sono scagliati contro le auto di quanti sfilavano per festeggiare

Scendono in strada a festeggiare il Napoli che ha vinto il terzo scudetto e vengono aggredito. È successo ieri sera, in viale Italia, dove alcuni ignoti si sono scagliati contro le auto di alcuni tifosi del Napoli che stavano festeggiando la vittoria del terzo scudetto.

Scene di violenza che hanno richiesto anche l'intervento dei Carabinieri di Avellino. Adesso si ricorrerà alle immagini di videosorveglianza per riconoscere questi soggetti che, col tifo, non hanno davvero nulla a che vedere. Ma non si tratta dell'unico episodio. In centro tra corso Vittorio Emanuele e piazza Libertà sono stati altri gli episodi segnalati sui social , di minacce e offese per quanti avevano deciso di sfilare in azzurro.