Ruba macchina del caffé vino e cioccolata all'autogrill: denunciato beneventano I carabinieri intervenuti i un'area di servizio di Pratola serra

I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno deferito in stato di libertà un 40enne della provincia di Benevento per “furto aggravato”.

Dalle indagini scaturite a seguito di denuncia, sono emersi elementi di reità nei confronti dell’uomo che, qualche giorno fa, entrato in un’area di servizio di Pratola

Serra, aveva sottratto dall’esercizio commerciale una macchina per caffè imballata nonché varie confezioni di cioccolatini e vino. Ricevuta la notizia, i Carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine, ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Identificato il presunto responsabile del furto, lo stesso è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino.