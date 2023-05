"Non urinare in strada", avvocato di Avellino picchiato da uno straniero Assurda violenza e follia in pieno centro ad Avellino

VIolenza in pieno centro ad Avellino, dove un avvocato di 54 anni è stato brutalmente picchiato davanti a sua moglie e alle sue bambine. Il professionista, intorno alle 19.45, stava rientrando a casa con la moglie e le figlie. Era in auto, quando ha notato un uomo, un extracomunitario, stava urinando nei portafiori di sua proprietà. Gli ha chiesto di allontanarsi. Lo ha fatto ripetutamente. L’uomo ha fatto solto finta di andare via, perché dopo pochi secondi ha aperto lo sportello della macchina, si è sporto all’interno e ha sferrato un pugno, centrando l'avvocato in pieno volto. Il fendente ha rotto gli occhiali del professionista che ha cominciato a sanguinare. L’extracomunitario si è ripresentato poco dopo brandnedo una grossa sbarra di ferro che ha preso nel vicino cantiere. Momenti di grande paura, la moglie dell’avvocato è scappata via con le figlie in preda al panico. I vicini di casa sono riusciti a dare l'allarme ai carabinieri, che prontamente sono arrivati sul posto. Ma l’aggressore era già andato via. Il professionista, sanguinante, si è quindi recato all'ospedale Moscati per le necessarie cure mediche. Grazie anche alle immagini di videosorveglianza dell'immobile, pare che l'extracomunitario sia stato già identificato. L'avvocato avellinese, molto noto in tutta la provincia, ha presentato regolare denuncia ai carabinieri del Comando Provinciale. Vicinanza all'avvocato anche da parte di numerosi colleghi che hanno voluto fare sentire forte il supporto della categoria.