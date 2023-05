Avellino, fermato con 650grammi di cocaina: chiesti 7 anni e mezzo Attesa la sentenza nel pomeriggio per il 54enne avellinese, dipendente dell'Uepe

di Paola Iandolo

Trovato in possesso di 650 grammi di cocaina: chiesti 7 anni e 6 mesi di reclusione per il 54enne avellinese, residente a Torrette di Mercogliano. G. M. - difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero - incensurato dipendente dell’ufficio Uepe di Avellino. Nel pomeriggio è attesa la sentenza dopo che il legale ha chiesto il rito abbreviato.

Si avvalse della facoltà di non rispondere

Nel corso dell’udienza di convalida, svoltasi il 20 febbraio scorso, si avvalse della facoltà di non rispondere al gip che confermò la misura cautelare in carcere. G.M. venne fermato dagli agenti della polizia di Avellino a Contrada Scrofeta. Il 54enne provò ad evitare il controllo con una serie di manovre, ed è questo che insospettì gli agenti. Nel corso del controllo, inoltre, il suo atteggiamento nervoso insospettì ulteriormente gli agenti che effettuarono una perquisizione veicolare, trovando 650 grammi di cocaina, circa 1500 dosi. L’uomo fu subito tratto in arresto e trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino, dove è tutt’ora ristretto.