Schianto in autostrada: paura per mamma e figlio diretti ad Ariano L'incidente è avvenuto al confine tra Mirabella Eclano e Grottaminarda

Erano diretti al carcere di Ariano Irpino per una visita ad un familiare, mamma e figlio quando improvvisamente, complice l'asfalto reso assai viscido dalla pioggia, la loro auto è piombata prima contro un guard rail ruotando su se stessa e successivamente su una barriera di cemento. Coinvolta nello schianto una sola vettura.

E' quanto accaduto stamane lungo l'A16 Napoli-Canosa, esattamente al confine tra Mirabella Eclano e Grottaminarda.

Sul posto i sanitari del 118 allertatati dalla centrale operativa di Avellino. I vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda hanno dovuto estrarre la donna rimasta incastrata in auto per affidarla poi alle cure sanitarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Due le pattuglie della polstrada di Grottaminarda intervenute sul luogo dell'incidente insieme al personale della società autostrade. Code e rallentamenti lungo la trafficata arteria stradale considerata l'ora di punta.