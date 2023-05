Accesso abusivo al sistema informatico Poste Italiane e truffa di 13.000 euro Il processo davanti al tribunale di Benevento per un 50enne di Cervinara

Processo penale dinanzi al Tribunale di Benevento (Giudice Francesca Telaro) per un cinquantenne di Cervinara, difeso di fiducia dall’avvocato Giovanna Coppola del Foro di Avellino, accusato di essersi introdotto nei sistemi informatici di Poste Italiane, prima procurandosi i dati del conto corrente intestati alla persona offesa (correntista), poi inviando un sms trappola apparentemente proveniente da Poste Italiane all’utenza telefonica della correntista che forniva i propri codici personali, consentendo l’accesso al sistema informatico “home banking” di Poste Italiane ed il trasferimento tramite postagiro di 13.000 euro, con rilevante danno per la vittima del reato.

Spettera’ alla difesa dimostrare l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati per il quale vige il principio di non colpevolezza sino alla pronunzia sentenza definitiva.