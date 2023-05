Mercogliano, contratto luce falso: preso un 40enne di Napoli “Truffa” e “Sostituzione di persona” la denuncia per l'uomo

I carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno deferito in stato di libertà un 40enne della provincia di Napoli per “Truffa” e “Sostituzione di persona”. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno prima, si era vista recapitare comunicazioni per pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica da parte di una società con la quale non aveva mai stipulato alcun contratto.

I carabinieri hanno quindi avviato le verifiche del caso, che hanno svelato come gli addebiti fossero scaturiti da un contratto stipulato a insaputa del malcapitato. All’esito dell’attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto responsabile che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare la responsabilità dell’uomo in eventuali ulteriori analoghi fatti.