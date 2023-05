Fiamme e paura nell'area industriale di Lacedonia: scongiurato il peggio A prendere fuoco l'ala di uno stabilimento. Fortunatamente non si registrano feriti

Poteva assumere proporzioni davvero notevoli, l'incendio che nella tarda mattinata di oggi ha interessato una nota fabbrica nell’area industriale di Lacedonia in Irpinia.

A prendere fuoco un'ala dello stabilimento. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo tanto spavento. Un'enorme nube nera ben visibile dai comuni dell'alta Irpinia e della vicina A16 Napoli-Canosa, ha preoccupato non poco tutti.

Rapidissimo è stato l'intervento dei vigili del fuoco con più squadre allertate dalla centrale operativa di Avellino. Caschi rossi giunti da Bisaccia, Grottaminarda e Avellino insieme al funzionario di guardoìia e capo turno.

Alle 14:00 circa l’incendio è stato domato ma ci vorrà ancora del tempo per mettere in sicurezza l'area. Sul posto i carabinieri per le relative indagini.