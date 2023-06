Atripalda, rapina in villa: ora si vive nel terrore I cittadini chiedono più controlli alle forze dell'ordine

I carabinieri sono al lavoro per risalire alla banda che l'altra notte ha fatto irruzione in una villetta di Atripalda, e dopo aver minacciato e aggredito la famiglia ha portato via soldi e gioielli. La paura e lo choc è stato forte, ora ad Atripalda si vive nel terrore I cittadini si dicono preoccupati. “Non è la prima volta che accadono questi episodi in quella zona – dicono – servono controlli ma non solo nella pizza principale”.