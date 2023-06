Causa incidente sotto effetto di alcol, irregolare l'alcoltest: caso archiviato Nessuna richiesta di rinvio a giudizio per C.G. di Torre Le Nocelle. Condivida la memoria difensiva

Nessuna richiesta di rinvio a giudizio per C.G. di Torre Le Nocelle, indagato per guida sotto l’influenza dell’alcool con un tasso alcolemico di quasi 3 g/l , aggravato dall’aver causato un incidente stradale.

L’organo investigativo ha accolto l’istanza di archiviazione avanzata dall’avvocato Giovanna Coppola in sede deposito di memoria difensiva, a seguito di richiesta di interrogatorio, che ha rappresentato l’inutilizzabilita’ dei risultati relativi alla misurazione del tasso alcolemico mediante il prelievo ematico dopo il trasporto in ospedale, in quanto effettuati senza rispettare le norme di legge in materia. Dunque, nessun processo per l’indagato che potrà procedere per ottenere la restituzione macchina sequestrata e della patente di guida.