Travolta e uccisa sul raccordo mentre spinge l'auto, si era sposata 7 giorni fa Ieri sera caos sul Raccordo tra Atripalda e Serino: muore sposa 41enne

Stava spingendo l'auto in panne, quando è stata travolta da un'auto che transitava sul Raccordo. È morta così a soli 41 anni una giovane donna marocchina, ieri sera , che si era sposata solo sette giorni fa. La vittima, di nazionalità marocchina, stava viaggiando con il marito, quando l'auto della coppia è rimasta bloccata da un guasto. I due hanno provato a spostare l'auto in una piazzola di sosta poco distante, ma la collissione con un 'auto in transito è stata inevitabile. La donna è morta mentre provava a spingere l'auto con suo marito dentro . Inutili i soccorsi: la 41enne è morta per la gravità delle ferite riportate nell'impatto. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 19'00 di ieri 24 giugno, sul raccordo autostradale Avellino - Salerno a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda, al Km. 29,400 in direzione Salerno, per il grave incidente stradale tra scene di caos e disperazione. Nella dinamica dell'incidente è deceduta la donna, mentre gli occupanti dell'altra auto coinvolta, un ragazzo ed una ragazza di Solofra, sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Scene strazianti , quelle che si sono trovate di fronte polstrada, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. I ragazzi di Solofra coinvolti nel sinistro e il marito della donna, erano disperati in preda alle lacrime . È stata aperta una inchiesta, atto di rito in casi simili.