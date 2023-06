Atripalda, donna travolta sul raccordo Avellino-Salerno: due gli indagati In settimana verrà effettuata l'autopsia sul corpo della 41enne marocchina

di Paola Iandolo

Iscritti nel registro degli indagati il marito (43enne marocchino, residente a Sarno) della donna deceduta sul raccordo Avellino-Salerno e il 25enne di Solofra alla guida della Grande Punto che ha tamponato la vettura. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire di svolgere gli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo della donna.

La dinamica

L’incidente è avvenuto sabato intorno alle 19. La macchina della coppia di marocchini, convolati a nozze da una settimana, era rimasta in panne sul raccordo Avellino- Salerno, la 41enne era scesa dall’auto per spingerla, quando è sopraggiunta l’auto del 25enne che l’ha investita. La 41enne sarebbe morta sul colpo. In settimana sarà eseguita l’autopsia sul corpo della marocchina. Accertamenti che oltre a stabilire le cause del decesso della donna, metteranno in evidenza eventuali responsabilità a carico dei due indagati.