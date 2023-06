Cervinara: trovato a terra con una ferita alla testa, muore in ospedale Dolore e sconcerto per la morte del 62enne Giuseppe Inglese

Non ce l'ha fatta Giuseppe Inglese, il 62enne di Cervinara trovato riverso sul pavimento della sua abitazione, in località Ferrari. L'uomo è morto all'ospedale Moscati di Avellino.

A fare il ritrovamento è stata la figlia del 62enne che viveva da solo. Ora si cerca di capire la causa che l'hanno portato alla morte. Probabilmente, colto da un malore, è caduto, battendo il capo e non è riuscito a chiedere aiuto.

La figlia, che vive in un altro comune della Valle Caudina, preoccupata perché il padre non le rispondeva al telefono, si è recata a Ferrari di Cervinara. Ha bussato alle porta, ma dall’interno non è arrivata alcuna risposta.

A questo punto, ha deciso di forzare la porta d'ingresso e ha trovato il padre sul pavimento. E' scattato l'allarme e la corsa in ospedale.

A quanto pare, infatti, Giuseppe Inglese è rimasto sul pavimento per diverse ore, forse, più giorni. La ferita al capo non gli ha permesso di muoversi e di chiedere aiuto.