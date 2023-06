Ruba in chiesa oggetti sacri, poi si pente e restituisce tutto: "Sei perdonato" La comunità di Cervinara, il caso in paese

Aveva indignato la piccola comunità della frazione Pantanari di Cervinara, in provincia di AVELLINO, il furto di oggetti sacri all'interno della chiesetta di Maria Santissima di Montevergine. L'incursione era avvenuta nella giornata di ieri con il ladro che aveva portati via un prezioso calice ed altri oggetti sacri utilizzati durante le funzioni religiose. La sorpresa, come riferisce il sito on line Il Caudino, è arrivata oggi pomeriggio. Gli oggetti rubati sono stati fatti ritrovare su un banco della chiesa da chi li aveva rubati. Un gesto anche rischioso, perché chi l'ha compiuto poteva essere scoperto, che ha trasformato l'amarezza della comunità in gioia e perdono.