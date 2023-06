Tragedia a San Potito, 25enne trovata morta in casa Inutili i soccorsi

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno a San Potito, in provincia di Avellino dove una ragazza è stata trovata morta in casa. La ragazza che avrebbe compiuto a breve 25 anni, si sarebbe impiccata in casa. I familiari, sconvolti, hanno prontamente allertato i soccorsi, ma purtroppo per la giovane non c'era più nulla da fare. Sul luogo del dramma, alle ore 13:30, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i necessari rilievi di rito. L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da un dolore immenso, cercando di offrire supporto e conforto in questo momento così difficile. La giovane ragazza era conosciuta per il suo carattere solare, la sua simpatia e la sua voglia di vivere. La notizia del suo gesto estremo ha lasciato tutti increduli e sgomenti. I motivi che l'hanno spinta a prendere una decisione così drastica non sono ancora chiari e saranno oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti.